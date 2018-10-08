В Кемерове в аварии с тремя машинами пострадал пассажир
В Кемерове в воскресенье, 7 октября, на проспекте Октябрьском столкнулись три автомобиля. В результате аварии травмы получил пассажир одной из машин.
Дорожный инцидент произошел в 17.00 в районе дома №77 на проспекте Октябрьском. Здесь на перекрестке столкнулись три автомобиля.
– Водитель LADA Vesta ехал по Октябрьскому в направлении Ленинградского проспекта. На регулируемый перекресток он выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Lance, который двигался со стороны Московского проспекта в сторону Ленина. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на Chevrolet Aveo, который также ехал по бульвару со стороны Московского, – сообщили «Комсомольской правде» в отделе пропаганды кемеровской ГИБДД.
По данным ведомства, в результате тройной аварии пострадал пассажир Chevrolet. Он получил сотрясение и ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.
В Госавтоинмпекции отметили, что проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестках является одним из самых распространенных нарушений. Водителей просят неукоснительно следовать ПДД и не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.