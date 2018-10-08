В Кемерове в аварии с тремя машинами пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-08T07:46:48+03:00

ДТП произошло в воскресенье на одном из перекрестков

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В Кемерове в воскресенье, 7 октября, на проспекте Октябрьском столкнулись три автомобиля. В результате аварии травмы получил пассажир одной из машин.

Дорожный инцидент произошел в 17.00 в районе дома №77 на проспекте Октябрьском. Здесь на перекрестке столкнулись три автомобиля.

– Водитель LADA Vesta ехал по Октябрьскому в направлении Ленинградского проспекта. На регулируемый перекресток он выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Lance, который двигался со стороны Московского проспекта в сторону Ленина. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на Chevrolet Aveo, который также ехал по бульвару со стороны Московского, – сообщили «Комсомольской правде» в отделе пропаганды кемеровской ГИБДД.

По данным ведомства, в результате тройной аварии пострадал пассажир Chevrolet. Он получил сотрясение и ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

В Госавтоинмпекции отметили, что проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестках является одним из самых распространенных нарушений. Водителей просят неукоснительно следовать ПДД и не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.