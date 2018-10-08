2018-10-08T07:46:48+03:00
Происшествия

В Кемерове в аварии с тремя машинами пострадал пассажир

ДТП произошло в воскресенье на одном из перекрестков
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кемерове в воскресенье, 7 октября, на проспекте Октябрьском столкнулись три автомобиля. В результате аварии травмы получил пассажир одной из машин.

Дорожный инцидент произошел в 17.00 в районе дома №77 на проспекте Октябрьском. Здесь на перекрестке столкнулись три автомобиля.

– Водитель LADA Vesta ехал по Октябрьскому в направлении Ленинградского проспекта. На регулируемый перекресток он выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Lance, который двигался со стороны Московского проспекта в сторону Ленина. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на Chevrolet Aveo, который также ехал по бульвару со стороны Московского, – сообщили «Комсомольской правде» в отделе пропаганды кемеровской ГИБДД.

По данным ведомства, в результате тройной аварии пострадал пассажир Chevrolet. Он получил сотрясение и ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

В Госавтоинмпекции отметили, что проезд на запрещающий сигнал светофора на перекрестках является одним из самых распространенных нарушений. Водителей просят неукоснительно следовать ПДД и не подвергать свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове водители автобусов нарушали режим труда и отдыха
В Новокузнецке пациентка выпрыгнула из окна больницы
В Кемерове на неделю ограничат движение на участке проспекта Ленина
Ночью в Кузбассе неизвестные подожгли две иномарки
В Кемерове спасатели пришли на помощь уснувшему после физкультуры школьнику
Ночью в Новокузнецке из горящей квартиры спасли двух детей
В Кемерове подростка нашли мертвым на дереве
В Кемерове из-за сломанного светофора образовался транспортный коллапс
Ночью в Кемерове загорелся киоск
В Юрге из-за шалости детей загорелись два гаража с автомобилями внутри
В Новокузнецке ищут квадроцикл, скрывшийся с места ДТП
Погода в Кемерове 8 октября: похолодание и дожди
Жительница Новокузнецка знакомилась с мужчинами, чтобы обворовать
Губернатор Кузбасса передал поздравления с днем рождения Владимиру Путину
В Калтане 20-летний велосипедист погиб под колесами иномарки
Ехавший на похороны житель Кемерова погиб в лобовом ДТП на трассе
В Кузбассе мужчина украл пальто в подарок супруге
Стало известно, когда в Кузбассе состоится конный крестный ход
Появилось видео последствий серьезной аварии с мотоциклистом в Кузбассе
В Кемерове обнаружили 36,6 килограмма опасного мяса
В Новокузнецке установят еще 100 контейнеров для вторсырья