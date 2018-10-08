2018-10-08T08:09:07+03:00
Общество

В Кемерове на неделю ограничат движение на участке проспекта Ленина

Мера связана с ремонтом инженерных коммуникаций
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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В Кемерове частично ограничат движение на проспекте Ленина. Это связано с ремонтом тепловой камеры.

В областном центре с 8 по 15 октября в связи с проведением ремонта тепловой камеры будет затруднено движение транспорта на проспекте Ленина в районе дома № 63. Так как тепловая камера располагается непосредственно на проезжей части, на время ремонта будет частично перекрыта дорога. Движение автомобильного транспорта на участке проспекта Ленина от улицы Соборной в направлении к Пионерскому бульвару будет осуществляться по двум полосам, сообщили в СГК.

В связи с частичным перекрытием проезжей части на указанном участке специалисты предвещают затрудненное движение. Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.

В СГК обратили внимание горожан на то, что ремонт тепловой камеры не повлияет на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей.

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