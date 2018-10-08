2018-10-08T08:30:05+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пациентка выпрыгнула из окна больницы

Обстоятельства случившегося устанавливают следователи
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке местная жительница выпрыгнула из окна больницыВ Новокузнецке местная жительница выпрыгнула из окна больницыФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Новокузнецке 63-летняя пациентка выпрыгнула из окна больницы. Женщину обнаружил охранник медучреждения.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего накануне ЧП. Из окна на втором этаже городской больницы №1, которая находится на улице Бардина, выпрыгнула 63-летняя пациентка. Пострадавшую обнаружил охранник медицинского учреждения, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на собственные источники в медкругах.

Что подвигло пожилую женщину на данный поступок, пока остается неясным.

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