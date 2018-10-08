В Кемерове водители автобусов нарушали режим труда и отдыха

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-08T09:11:15+03:00

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В Кемерове сотрудники ГИБДД проверили пассажирский транспорт и выявили 15 нарушений. Водители автобусов попались на несоблюдении режима труда и отдыха.

Мероприятие проходило на привокзальной площади города. В ходе работы инспекторы проверили, законно ли осуществляется деятельность по перевозке пассажиров, осмотрели техническое состояние транспорта и наличие тахографов. В результате проверки было выявлено 15 нарушений.

– По большей части водители работали с нарушением установленного режима труда и отдыха. Многие из них расценивают переработку как нечто незначительное, однако, утомление за рулем – явление коварное. Усталость, сонливость, рассеянное внимание – прямая угроза для самого водителя и для пассажиров транспортного средства, – отметил заместитель начальника ОГИБДД города Сергей Белов.

Он добавил, что за данное нарушение для водителей предусмотрен административный штраф от одной до трех тысяч рублей.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что два рейсовых автобуса не соответствовали новым требованиям законодательства по части тахографов. С 1 июля 2018 года все пригородные автобусы в России должны быть оснащены исправным прибором для контроля состояния водителя. Через год нововведение будет распространяться и на все городские автобусы.

За езду без тахографов в отношении водителей были составлены административные материалы. Также возбуждены административные делопроизводства в отношении юрлиц.