В Кузбассе дети с нарушением закона работали в больницах и школах

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-08T11:00:43+03:00

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В Осинниках дети с нарушением закона работали в больницах, школах и дошкольных учреждениях. Нарушения выявила прокуратура города.

Как рассказали в областной прокуратуре, с детьми заключались срочные трудовые договоры, в которых не отражались обязательные условия: условия труда, режим труда и отдыха, размер оплаты труда. Кроме того, работников не ознакомили с внутренними документами организации. Школьников не уведомляли должным образом о прекращении трудового договора, а зарплата выплачивалась в нарушении закона.

– В связи с выявленными нарушениями прокурор города Осинники внес руководителям учреждений семи представлений, по результатам рассмотрения которых в сентябре 2018 к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, – рассказали в областной прокуратуре. – Два руководителя муниципальных учреждения по материалам прокурорской проверки привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.