2018-10-08T11:51:45+03:00
Общество

В Кузбассе похолодает до -3 градусов

Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Кирилл ЧАЩИН
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Ночью ожидаются минусовые отметкиНочью ожидаются минусовые отметкиФото: Валерий ШАХОВ
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На этой неделе в Кузбассе синоптики обещают неустойчивую и прохладную погоду. Если днем будут еще относительно тепло, то ночью ожидается похолодание до минусовых отметок.

Во вторник днем воздух под влиянием теплого циклона прогреется до +11+16 градусов. Юго-западный ветер сменит направление на западное и усилится до 14-19 метров в секунду. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ночью в Кузбассе будет от нуля до +5 градусов.

В среду холодный фронт принесет северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура днем будет в пределах +9,+14 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометра опустятся до -3,+2 градусов. При таких температурах ожидается мокрый снег.

В четверг местами будет капать небольшой дождь. Юго-западный ветер будет менять направление на южное и усиливаться до 14 метров в секунду. Днем воздух может прогреться до +8, +13 градусов. Ночью синоптики обещают от нуля до +5 градусов.

В пятницу в Кузбасс снова придет теплый фронт. Днем потеплеет до +10,+15 градусов. Ночью ожидается +1,+6 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западным порывистым.

– Это неделя уже будет отличаться от прошедшей: такой золотой осени уже нет, уже сказывается влияние циклонов и осенний характер погода. Пришел период похолоданий, – отметила пресс – секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

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