2018-10-08T12:10:19+03:00
Происшествия

Появились фотографии тела найденного в Кемерове подростка

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы
Виктория АРБУЗОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В сети появились фотографии тела найденного утром в Кемерове подростка. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы и Следственный комитет.

Фото тела погибшего кемеровчанина, сделанное со спины, появилось в одном из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте». Не все комментаторы одобрили идею публикации данной фотографии в интернете. Часть пользователей откровенно возмутилась равнодушием того, кто сделал снимок.

«Для чего это фотографировать? Сначала пишут, что люди просто мимо идут и всем пофиг, зато сфотографировать не забыли. Деградация полнейшая!» – написала кемеровчанка Анастасия.

Многие поддержали девушку, однако нашлись и те, кто не увидел ничего предосудительного в фотографии трупа, так как на фото не видно лица.

Напомним, утром понедельника в соцсетях появилась информация, что во дворе дома на Тухачевского, 49 нашли мертвого подростка 15-16 лет. По имеющимся данным, кемеровчанин свел счеты с жизнью. В Следкоме комментировать данное происшествие отказались.

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