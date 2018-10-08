2018-10-08T12:52:06+03:00
Происшествия

В Кузбассе 17-летний автомобилист сбил 16-летнего пешехода

Юный автолюбитель скрылся с места ДТП
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Киселевске автомобилист сбил подростка и скрылся с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов задержали автолюбителя. Общая сумма штрафов, которые ему грозят, может быть более 21,5 тысяч рублей.

16-летний житель Киселевска около полуночи шел по улице Толобухина, когда его сбил легковой автомобиль. Юноша получил различные травмы и был доставлен в больницу. Автолюбитель же не стал дожидаться приезда ни полиции, ни скорой, а попросту скрылся с места ДТП. Позже сотрудники полиции обнаружили поврежденное ветровое стекло автомобиля ВАЗ, а благодаря показаниям свидетелей определили, что искать нужно третью или шестую модель автомобиля. И действительно, вскоре в овраге был найдет автомобиль с характерными повреждениями. Был найден и человек, управлявший им. Как оказался, за рулем находился 17-летний житель Киселевска: не имея водительских прав, он приобрел через интернет. А когда сбил человека, испугался ответственности, бросил машину и сбежал.

Теперь молодому человеку, сбившему подростка грозят штрафы за управление без прав (до 15 тысяч рублей), управление автомобилем без техосмотра (до 800 рублей), отсутствии ОСАГО (800 рублей), а также за оставление места ДТП (пять тысяч рублей). Когда же будет установлена степень вины каждого из участников ДТП, будет принято процессуальное решение.

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