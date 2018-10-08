Новокузнечанин напал с ножом на бездомную собаку на глазах у детей

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-08T13:32:49+03:00

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Страшный по своей жестокости инцидент случился недавно в Новокузнецке. Здесь на глазах у детей мужчина изранил ножом собаку.

Социальные сети буквально взорвались: в одном из дворов мужчина напал с ножом на бродячую собаку. События развивались примерно так: 52-летний житель Новокузнецка загнал бездомную собаку в подъезд и там принялся наносить ей удары ножом. Все это происходило на глазах несовершеннолетних детей, которые гуляли во дворе дома. Услышав визг животного и увидев неадекватное поведение мужчины, местные жители кинулись на выручку собаке. Животное на руках отнесли в ветеринарную клинику и его спасением занялись ветврачи.

А общением с 52-летним мужчиной – к слову, ранее судимым – занялись сотрудники правоохранительных органов. Он рассказал свою версию случившегося. Собака уде довольно давно жила во дворе дома, и мужчина решил всего лишь погладить псину. Те же не оценила душевного порыва и якобы укусила его.

- В настоящее время дознавателем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы.