В Кузбассе подорожали огурцы и подешевел картофель

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-08T15:31:02+03:00

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В Кузбассе в сентябре некоторые продовольственные товары сильно выросли в цене. Однако часть продуктов при этом подешевела на треть. В среднем стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,3 процента.

По данным Кемеровостата, сильнее всего подорожали свежие огурцы: цена на них взлетела на 20,64 процента. На 18,2 процента больше приходится кузбассовцам платить за свежие куриные яйца, на 4,55 процента – ха икру лососевых и на 4,07 – за мякоть свинины. Подорожали и фрукты: апельсины на 9,5 процентов, а лимоны на 7,47.

Отметили специалисты и снижение цен. Так, свежий картофель стал стоить меньше на треть, морковка – на 29,39 процента, а свекла – на 27,6. Меньше платят теперь жители за лук репчатый – на 16,6 процента. А еще подешевели яблоки и виноград – на 6,24 и 12,56 процентов соответственно.