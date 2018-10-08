2018-10-08T16:53:38+03:00
Общество

Из-за нарушений в работе кузбасские управляющие компании могут лишиться домов

О нарушениях и санкциях рассказала начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за нарушений в работе управляющие компании могут лишиться домов.Из-за нарушений в работе управляющие компании могут лишиться домов.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В законную силу вступило постановление Правительства Российской Федерации, в котором обозначены грубые нарушения в работе управляющих компаний. Если такие нарушения допускаются, компании могут лишиться домов, находящихся под их управлением.

Начальник Госжилинспекции Кемеровской области Ирина Гайденко рассказала, какие нарушения считаются грубыми и каковы их последствия. Так, для управляющих компаний не допускаются нарушения в работе оперативно-диспетчерских служб, обязательно должны быть заключены договоры на обслуживание газового оборудования и лифтов, перед ресурсоснабжающими организациями не должно быть долгов, все работы должны проводиться своевременно, а также многое другое. Такое ужесточение требований необходимо для более ответственного подхода управляющих компаний к исполнению своих обязанностей по обслуживанию многоквартирных домов.

- Если управляющая компания наказана судом за грубое нарушение и в течение 12 месяцев совершает его повторно, то из ее реестра могут быть исключены несколько домов или все дома, которыми она управляет. Это зависит от того, какое нарушение было допущено, - уточнила начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко.

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