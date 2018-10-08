2018-10-08T18:37:29+03:00
Происшествия

Страшное ДТП на Народной в Новокузнецке попало на видео

Очевидцы выложили в сеть кадры с последствиями ДТП [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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8 октября в Новокузнецке на улице Народной случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись три автомобиля. Кадры с последствиями ДТП попали на видео.

Очевидцы, проезжавшие по улице Народной в понедельник, 8 октября, выложили в сеть видеосъемку с последствиями ДТП. Страшные кадры запечатлели три автомобиля, которые столкнулись на объездной. Самые серьезные повреждения получил автомобиль ВАЗ. Два других – Toyota и Volkswagen – пострадали чуть меньше. Как сообщают очевидцы, два человека, находившиеся в отечественном автомобиле, получили травмы.

ДТЕ на улице Народной в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Ксюша Романенко

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД, врачи скорой помощи и специалисты МЧС России. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и контролировали состояние участников ДТП до прибытия кареты скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, а также степень вины каждого участника ДТП.

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