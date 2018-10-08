Страшное ДТП на Народной в Новокузнецке попало на видео

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-08T18:37:29+03:00

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8 октября в Новокузнецке на улице Народной случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись три автомобиля. Кадры с последствиями ДТП попали на видео.

Очевидцы, проезжавшие по улице Народной в понедельник, 8 октября, выложили в сеть видеосъемку с последствиями ДТП. Страшные кадры запечатлели три автомобиля, которые столкнулись на объездной. Самые серьезные повреждения получил автомобиль ВАЗ. Два других – Toyota и Volkswagen – пострадали чуть меньше. Как сообщают очевидцы, два человека, находившиеся в отечественном автомобиле, получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/672329" frameborder="0"></iframe> ДТЕ на улице Народной в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Ксюша Романенко

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД, врачи скорой помощи и специалисты МЧС России. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и контролировали состояние участников ДТП до прибытия кареты скорой помощи. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, а также степень вины каждого участника ДТП.