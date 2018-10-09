Двое кузбассовцев пойдут под суд за торговлю «солью»

СЕГОДНЯ 03:22 2018-10-09T03:22:17+03:00

Они делали закладки с наркотиком в разных городах региона

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Двое жителей Кузбасса пойдут под суд за распространение наркотиков. Они делали закладки в двух городах Кемеровской области.

В декабре прошлого года в результате спецоперации полицейские задержали жительницу Киселевска и ее подельника из Прокопьевска. По версии следствия, они вступили в преступный сговор и занимались бесконтактным сбытом синтетической соли.

31-летняя женщина делала закладки в своем городе, а ее 26-летний подельник – в своем. Подозреваемая также распределяла доходы от продажи наркотиков и осуществляла их закупку, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе обыска квартир, где жили задержанные, полицейские изъяли упаковочные материалы, весы, деньги и мобильные телефоны, которые использовались драгдилерами в преступных целях. Также было изъято около 10 граммов синтетической соли, что является крупным размером.

В отношении арестованных было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Дело направлено в суд.