В музее-заповеднике «Томская Писаница» отпраздновали Всемирный день животных

СЕГОДНЯ 03:57 2018-10-09T03:57:27+03:00

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Основное действие проходило на центральной сцене музея. Здесь можно было поиграть, посмотреть выступления юных артистов из с. Пача, и даже спеть свою любимую песню о животных в лесном караоке. На поляне возле сцены можно было поиграть с собаками различных пород. Их привезли партнеры музея из питомников г. Кемерово. Здесь же можно было пообщаться с «молодым поколением» питомцев зоопарка. Посетители, особенно дети, были в восторге от того, что им дали возможность погладить козленка и подержать на руках крольчат, сфотографироваться с козлом Майклом.

В этом году день животных был отмечен появлением в минизоопарке «новичков», в уютные вольеры заселились пара соболей и рыжий лис по кличке Сэр Алекс. Еще одним значимым событием стало открытие новых вольеров для собак.

Ярким акцентом мероприятия стала презентация клипа на песню «Вчера у реки» (стихи Любови Ивановой, музыка и исполнение Александра Иванова). Песня написана под впечатлением от посещения памятника наскального искусства Томская писаница, где можно увидеть множество лосей «шагающих» по скальному массиву. Лось – один из ярчайших художественных образов древности, о нем складывали легенды и сказания, которые передавались из поколения в поколение. Мощь и стать этого животного поражала человека с древних времен, встреча с ним вызывает яркие эмоции и у нашего современника.