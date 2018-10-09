Братья из Кузбасса угнали автомобиль для поездки на море

СЕГОДНЯ 04:19 2018-10-09T04:19:38+03:00

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В Кемеровской области два брата угнали автомобиль, чтобы поехать на море. Молодые люди отправились в Краснодарский край, но были задержаны в Новосибирске.

Инцидент произошел в мае этого года. По версии следствия, 18-летний житель Прокопьевска вместе с 16-летний братом угнал автомобиль, чтобы поехать на море в Краснодарский край. Братья сумели добраться до Новосибирска, где их остановили сотрудники ГИБДД. Воспользовавшись подходящим моментом, молодые люди скрылись от полицейских и автостопом добрались до Ленинска-Кузнецкого. Здесь братья угнали еще один автомобиль, чтобы доехать на нем до родного города. В Прокопьевске угонщики спрятала автомобиль на пустыре.

К тому времени полицейские уже установили, что парни причастны к угону первого автомобиля – они были задержаны. Молодые люди признались в содеянном и рассказали, где находится второй автомобиль, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что 16-летний фигурант уголовного дела об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору, скрылся от органов предварительного следствия – его объявили в федеральный розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено. Уголовное дело в отношении 18-летнего угонщика завершено и передано в суд.