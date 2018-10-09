2018-10-09T05:20:28+03:00
Происшествия

Кемеровский вор потерял документы на месте преступления

Мужчина хотел похитить из магазина алкоголь
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кемерове местный житель пытался вынести из магазина неоплаченный дорогостоящий алкоголь. При попытке бегства кемеровчанин потерял документы, удостоверяющие личность.

Днем экипаж Росгвардии получил сообщение, что в сетевом продовольственном магазине на проспекте Ленина совершена кража. Прибывшим на место бойцам администратор магазина рассказала, что сотрудница заметила, как мужчина прячет под куртку три бутылки с алкоголем.

Мужчина хотел уйти с неоплаченным товаром, однако ему помешали – сотрудница схватила его за ремень сумки. Но злоумышленник вырвался и сбежал, выронив по пути спрятанный товар. В руках сотрудницы торговой точки осталась его сумка с документами.

Оказалось, что 34-летний ранее судимый кражу, разбой и мошенничество местный житель находился в розыске. Магазинного вора задержали по горячим следам.

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