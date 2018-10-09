2018-10-09T06:26:29+03:00
Общество

В Новокузнецке по частям продают вагоноремонтную компанию

На продажу выставлен 31 лот
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке на продажу выставлено имущество Сибирской вагоноремонтной компании. Самый крупный лот продается за 170 миллионов рублей.

Имущество компании было выставлено на торги в составе 31 лота, сообщает «Коммерсантъ». За 170 миллионов рублей продается вагоно-колесная мастерская в депо площадью более тысяч квадратных метров, земельный участок площадью более двух тысяч квадратов, необходимое оборудование, комплектующие и инструменты. Имущество находится в залоге. Остальные 30 лотов в залоге не находятся. Среди них: земля, спецтехника, компьютеры, комплектующие и программное обеспечение. Стоимость 30 лотов составляет около 7 миллионов рублей. Итоге торгов будут известные в ноябре.

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