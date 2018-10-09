В Кемерове пенсионерка выпала с 10 этажа
Женщина погибла на месте
Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
В Кемерове 83-летняя женщина выпала с высоты 10 этажа. Пенсионерка погибла на месте.
Инцидент произошел во вторник, 9 октября, на Комсомольском проспекте во дворе дома №49б. Как рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник, женщина 1935 года рождения около 7 часов утра выпада с 10 этажа и разбилась насмерть.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, что накануне в 63-летняя женщина выпала из окна больницы в Новокузнецке. Пациентка серьезно не пострадала.