2018-10-09T07:49:43+03:00
Общество

Сегодня в Новокузнецке состоится инаугурация Сергея Кузнецова

Сергей Цивилев приедет на торжественное вступление в должность мэра Новокузнецка
Екатерина РОМАНОВА
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Инаугурация состоится 9 октября в 16:00.Инаугурация состоится 9 октября в 16:00.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Сегодня, во вторник, 9 октября, в Новокузнецке состоится инаугурация Сергея Кузнецова.

Торжественное вступление в должность главы города будет проходить в Белом фойе Новокузнецкого драматического театра. Церемония вручения удостоверения главы города и произнесения клятвы начнется в 16:00. На ней будет присутствовать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и главы городов Кузбасса. Увидеть прямую трансляцию инаугурации можно здесь.

Напомним, Сергей Кузнецов был избран главой города 9 сентября 2018 года. На выборах он набрал 69,8% голосов избирателей при явке на уровне 45,79%. Ранее торжественное вступление в должность было запланировано на 27 сентября, однако было перенесено на другое время.

Сергей Кузнецов родился в 1969 году в Киселевске, в 1992 году окончил факультет иностранных языков новокузнецкого пединститута, а в 1996 году – юридический факультет КемГУ.Возглавлял Сибирский дивизион ОАО «Комбинат Магнезит», был гендиректором «Гурьевского металлургического завода» и ЗАО «Завод Промстальконструкция», а также ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». В июне 2010 года назначен замглавы губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству, а с 2013 года является главой города Новокузнецка. Сейчас Сергей Кузнецов переизбран на второй срок, так что предстоящая церемония инаугурации ему уже знакома.

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