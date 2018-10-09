В Кемерове спасатели помогли упавшей в туалете женщине

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-09T08:14:19+03:00

Жительница Кемерова упала в туалете и не смогла самостоятельно подняться Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кемерове спасатели помогли упавшей в туалете пожилой женщине. Местную жительницу доставили в больницу.

В 03.45 в диспетчерскую «Кемеровской службы спасения» позвонили соседи 80-летней кемеровчанки. Они сообщили, что услышали стук и крики о помощи из соседской квартиры.

Прибывшие на место спасатели открыли входную дверь квартиры, где требовалась помощь, специальным инструментом.

- Войдя в квартиру, специалисты услышали стоны о помощи, раздававшиеся из туалета. На полу лежала женщина, которая не могла самостоятельно встать. Спасатели подняли ее и донесли до кровати, - сообщили в службе спасения.

Пенсионерка рассказала, что хотела сходить в туалет, но по дороге ей стало плохо, и женщина упала на пол. Сама подняться пенсионерка не смогла и стала стучать по трубам и звать на помощь. Спасатели вызвали бригаду медиков – женщину госпитализировали в одну из городских больниц.