СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-09T08:25:57+03:00

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В Кузбассе клещи продолжают кусать людей, несмотря на похолодание. За прошедшую неделю в больницы обратились 72 человека.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, количественно пострадавших от укусов клещей в Кузбассе выросло до 26 891 человека, из которых 5 140 человек – дети. Однако в прошлом году клещи покусали на 22 процента человека больше.

В этом году 104 жители региона попали в больницы с клещевым энцефалитом. 214 человек после укуса клещей заразились клещевым боррелиозом. У двух человек диагностировали эрлихиоз человека.

Для борьбы с клещами специалисты проводят обработки парков, скверов, кладбищ, санаториев и частных территорий. По области обработаны 2394 гектара.