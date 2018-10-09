2018-10-09T08:25:57+03:00
Общество

В Кузбассе клещи продолжают кусать людей

Кровососов не испугали похолодания
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Кузбассе клещи продолжают кусать людей, несмотря на похолодание. За прошедшую неделю в больницы обратились 72 человека.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, количественно пострадавших от укусов клещей в Кузбассе выросло до 26 891 человека, из которых 5 140 человек – дети. Однако в прошлом году клещи покусали на 22 процента человека больше.

В этом году 104 жители региона попали в больницы с клещевым энцефалитом. 214 человек после укуса клещей заразились клещевым боррелиозом. У двух человек диагностировали эрлихиоз человека.

Для борьбы с клещами специалисты проводят обработки парков, скверов, кладбищ, санаториев и частных территорий. По области обработаны 2394 гектара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецке работодатель пытался уволить предпенсионерку
Новокузнецкие хирурги провели операцию на аорте по инновационному методу
В Кемерове спасатели помогли упавшей в туалете женщине
Сегодня в Новокузнецке состоится инаугурация Сергея Кузнецова
В Кемерове пенсионерка выпала с 10 этажа
В Новокузнецке по частям продают вагоноремонтную компанию
В Мариинске ночью загорелось кафе
Кемеровский вор потерял документы на месте преступления
Братья из Кузбасса угнали автомобиль для поездки на море
В музее-заповеднике «Томская Писаница» отпраздновали Всемирный день животных
Двое кузбассовцев пойдут под суд за торговлю «солью»
Страшное ДТП на Народной в Новокузнецке попало на видео
Из-за нарушений в работе кузбасские управляющие компании могут лишиться домов
В Кузбассе подорожали огурцы и подешевел картофель
Новокузнечанин напал с ножом на бездомную собаку на глазах у детей
В Кузбассе 17-летний автомобилист сбил 16-летнего пешехода
Появились фотографии тела найденного в Кемерове подростка
В Кузбассе похолодает до -3 градусов
В Кузбассе дети с нарушением закона работали в больницах и школах
В Кемерове водители автобусов нарушали режим труда и отдыха
В Новокузнецке пациентка выпрыгнула из окна больницы