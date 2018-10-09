2018-10-09T09:03:04+03:00
Общество

Новокузнецкие хирурги провели операцию на аорте по инновационному методу

Подобная операция была впервые проведена на юге Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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Сразу двум пациентам Новокузнецкой городской клинической больницы №1 провели операцию инновационным методом – впервые на юге Кузбасса.

Два мужчины – 67 и 68 лет – поступили в городскую больницу с диагнозом аневризма абдоминального отдела аорты. У обоих пациентов из-за атеросклероза были деформированы одни из главных сосудов брюшной полости, был риск их разрыва.

Врачи провели компьютерную томографию и решили провести операции про помощи эндоваскулярного метода. Деформированные участки аорты были заменены на специальные эндопротезы, при этом операции проводились через два небольших разреза.

Этот метод лечения малотравматичен, операция проводится быстро, а благодаря скорому процессу выздоровления пациенты проводят в стационаре совсем немного времени. До недавнего времени такие заболевания лечились только при помощи открытой операции, высокотравматичным способом. Теперь же врачам становится проще сохранить и улучшить здоровье пациентов.

К слову, оба пациента, перенесшие операции, уже выписаны домой и чувствуют себя хорошо.

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