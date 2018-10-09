2018-10-09T10:02:53+03:00
Общество

Кемерово вошел в Топ-20 городов с самыми высокими зарплатами

Рейтинг составлен с учетом стоимости потребительского набора
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: администрация КемероваФото: администрация Кемерова
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Кемерово занял 17 строчку в рейтинге городов с самыми высокими зарплатами в стране. Столица Кузбасса обошла в рейтинге соседние регионы.

Накануне РИА Новости опубликовало результаты собственного исследования, в котором специалисты оценивали города по уровню зарплат населения. Эксперты соотносили среднюю зарплату в городе со стоимостью стандартного потребительского набора.

По результатам исследования Кемерово занял 17 место, уступив одну строчку Санкт-Петербургу. Следом за столицей Кузбасса идут Череповец, Томск и Красноярск. Соседний Новосибирск занял 41-е место.

Согласно данным рейтинга, в Кемерове средняя зарплата составляет 38 210 рублей. На эти деньги в городе можно оплатить 2,43 минимальных набора услуг и продуктов.

Самые высокие зарплаты были зафиксированы в Ханты-Мансийске, Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске. Меньше всех зарабатывают жители города Шахты Ростовской области, Севастополя и Нальчика.

Скриншот: ria.ru

Скриншот: ria.ru

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