В Кузбассе ищут пропавшего в лесу мужчину
Пропавшего ищут с 23 сентября
Фото: "Лиза Алерт"
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В Кузбассе волонтеры разыскивают 30-летнего Сергея Лазаренко. Мужчина ушел в лес и пропал.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски 30-летнего Сергея Валерьевича Лазаренко. Мужчина 23 сентября ушел в лес в районе села Натальевка Тисульского района и пропал.
Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Сергея Лазаренко был одет в камуфляжный костюм и черные кроссовки.
Как удалось узнать «Комсомольской правде», мужчина работал в Тисульском районе на заготовке дерева.