2018-10-09T10:25:26+03:00
Общество

В Кузбассе ищут пропавшего в лесу мужчину

Пропавшего ищут с 23 сентября
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Кузбассе волонтеры разыскивают 30-летнего Сергея Лазаренко. Мужчина ушел в лес и пропал.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски 30-летнего Сергея Валерьевича Лазаренко. Мужчина 23 сентября ушел в лес в районе села Натальевка Тисульского района и пропал.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза голубые. Сергея Лазаренко был одет в камуфляжный костюм и черные кроссовки.

Как удалось узнать «Комсомольской правде», мужчина работал в Тисульском районе на заготовке дерева.

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