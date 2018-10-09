2018-10-09T10:55:45+03:00
Происшествия

В Кузбассе банда из восьми человек вымогала деньги у детей-сирот

За три года они присвоили себе более двух миллионов рублей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фото: СКРФото: СКР
Изменить размер текста:

В Кузбассе на протяжении четырех лет орудовала банда из восьми человек. На счету злоумышленников 14 преступлений – вымогательства, грабежи, кражи, мошенничество и даже похищение человека.

По версии следствия, с 2012 года группа молодых людей вымогала у воспитанников детских домов их сбережения, хранящиеся на лицевых счетах. Через знакомых и воспитанников детских домов они выясняли, кому в ближайшее время должно было исполниться 18 лет. Затем путем похищения и последующего удержания, выдвижения незаконных требований, запугивания, обмана или в открытую совершали хищение денег.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по кемеровской области, с 2012 года по 2016 год жертвами злоумышленников стали семь детей-сирот. Обманным путем обвиняемые присвоили себе более двух миллионов рублей. Их они тратили на свои нужды – развлечения, алкоголь и наркотики. Деятельность злоумышленников удалось пресечь после обращения в полицию одного из потерпевших. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали троих человек, а в дальнейшем и остальных участников преступления.

В рамках расследования было проведено порядка 20 очных ставок, допрошены более 50 свидетелей, материалы дела составили 20 томов. Сейчас следствием собрано достаточно доказательств для передачи уголовного дела для рассмотрения в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Киселевска до смерти избил знакомого за оскорбление женщин
В Кузбассе школьницу избил 25-летний любовник
Уполномоченный по правам ребенка: В Кемерове сироты ждут жилье по 20 лет
В Кузбассе ищут пропавшего в лесу мужчину
Кемерово вошел в Топ-20 городов с самыми высокими зарплатами
В Новокузнецке работодатель пытался уволить предпенсионерку
Новокузнецкие хирурги провели операцию на аорте по инновационному методу
В Кузбассе клещи продолжают кусать людей
В Кемерове спасатели помогли упавшей в туалете женщине
Сегодня в Новокузнецке состоится инаугурация Сергея Кузнецова
В Кемерове пенсионерка выпала с 10 этажа
В Новокузнецке по частям продают вагоноремонтную компанию
В Мариинске ночью загорелось кафе
Кемеровский вор потерял документы на месте преступления
Братья из Кузбасса угнали автомобиль для поездки на море
В музее-заповеднике «Томская Писаница» отпраздновали Всемирный день животных
Двое кузбассовцев пойдут под суд за торговлю «солью»
Страшное ДТП на Народной в Новокузнецке попало на видео
Из-за нарушений в работе кузбасские управляющие компании могут лишиться домов
В Кузбассе подорожали огурцы и подешевел картофель
Новокузнечанин напал с ножом на бездомную собаку на глазах у детей
В Кузбассе 17-летний автомобилист сбил 16-летнего пешехода
Появились фотографии тела найденного в Кемерове подростка
В Кузбассе похолодает до -3 градусов
В Кузбассе дети с нарушением закона работали в больницах и школах
В Кемерове водители автобусов нарушали режим труда и отдыха
В Новокузнецке пациентка выпрыгнула из окна больницы