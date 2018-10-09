В Кузбассе банда из восьми человек вымогала деньги у детей-сирот

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-09T10:55:45+03:00

За три года они присвоили себе более двух миллионов рублей

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В Кузбассе на протяжении четырех лет орудовала банда из восьми человек. На счету злоумышленников 14 преступлений – вымогательства, грабежи, кражи, мошенничество и даже похищение человека.

По версии следствия, с 2012 года группа молодых людей вымогала у воспитанников детских домов их сбережения, хранящиеся на лицевых счетах. Через знакомых и воспитанников детских домов они выясняли, кому в ближайшее время должно было исполниться 18 лет. Затем путем похищения и последующего удержания, выдвижения незаконных требований, запугивания, обмана или в открытую совершали хищение денег.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета по кемеровской области, с 2012 года по 2016 год жертвами злоумышленников стали семь детей-сирот. Обманным путем обвиняемые присвоили себе более двух миллионов рублей. Их они тратили на свои нужды – развлечения, алкоголь и наркотики. Деятельность злоумышленников удалось пресечь после обращения в полицию одного из потерпевших. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой задержали троих человек, а в дальнейшем и остальных участников преступления.

В рамках расследования было проведено порядка 20 очных ставок, допрошены более 50 свидетелей, материалы дела составили 20 томов. Сейчас следствием собрано достаточно доказательств для передачи уголовного дела для рассмотрения в суд.