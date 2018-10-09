Уполномоченный по правам ребенка: В Кемерове сироты ждут жилье по 20 лет
По словам Анны Кузнецовой, эта проблема достигла критической точки
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: deti.gov.ru
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в своем интервью заявила, что в Кемерове сироты ждут жилье по 20 лет.
Детский омбудсмен отметила, что проблема обеспечения сирот жильем после 18-летия достигла критической точки, что подтверждается ростом обращений. Несвоевременное обеспечение жильем является основном проблемой, которая препятствует успешной социализации и адаптации детей-сирот, считает Анна Кузнецова.
— Сироты по достижению 18 лет зачастую не получают жилье на протяжении 10 лет, а в ряде регионов ждут его и 20 лет (Кемерово), – сказала Кузнецова в интервью ТАСС.