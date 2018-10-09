В Кузбассе школьницу избил 25-летний любовник

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-09T11:36:39+03:00

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В Киселевске 17-летнюю девушку избивал 25-летний любовник. После очередного избиения школьница попала в больницу.

После знакомства с 25-летним мужчиной 17-летняя школьница решила жить вместе с ним. Ухажера не смутило, что его любовница несовершеннолетняя. Сначала они жили на частном участке родителей девушки, а затем сняли квартиру. Однако счастливая жизнь продлилась недолго: во время ссор мужчина зачастую поднимал руку на девушку. Ранее судимый сожитель избивал девушку не только кулаками, но и тем, что попадалось под руку. После очередного побоя школьница пала в больницу. От медиков о произошедшем узнали полицейские. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное за истязание несовершеннолетней. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы.