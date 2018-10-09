Житель Киселевска до смерти избил знакомого за оскорбление женщин

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-09T11:45:25+03:00

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В Киселевске 26-летний местный житель убил своего 67-летнего знакомого за то, что тот оскорбил женщин. Инцидент произошел во время совместного застолья.

Как установило следствие, мужчины выпивали в компании трех местных жительниц, когда старший из них под влиянием выпитого спиртного начал оскорблять их нецензурной бранью. Гостю это не понравилось, он сделал замечание обидчику, избил его, а после ушел домой. Утром женщины обнаружили, что хозяин дома не подает признаков жизни, и вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего.

-Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал полностью, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.