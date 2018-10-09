Первые автобусы Yutong, собранные в Кузбассе, выпустят в ноябре

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-09T12:18:18+03:00

В первое время предприятия будет выпускать 50 автобусов в месяц

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Первые автобусы марки Yutong, которые соберут в Кузбассе, буду выпущены уже в ноябре. Об этом рассказали в областной администрации.

Напомним, что в рамках Восточного экономического форума Сергей Цивилев подписал соглашение с Еврейской автономной области. Одним из совместных инвестиционных проектов стало производство автобусов марки Yutong на базе ООО «Кузбассавто». Объем инвестиций оценивается в 400 миллионов рублей.

Накануне заместители губернатора Кузбасса Андрей Панов и Станислав Черданцев, а также председатель Совета директоров ООО «Кузбассавто» Шамиль Мингазов посетили село Драченино Ленинск-Кузнецкого района, где находится производственная площадка. Делегация осмотрела цеха кузбасского предприятия, где уже обновлено оборудование и работают первые сотрудники. Всего на предприятии будет создано 50 новых рабочих мест. Первые автобусы кузбасской сборки планируется выпустить уже в ноябре.

– На промплощадке завода первоначально будет налажена крупноузловая сборка в объеме 50 единиц в месяц. Затем мы планируем увеличить степень отечественных деталей для сборки автобусов, – заверил инвестор Шамиль Мингазов

После того, как в Еврейском автономном округе завершается строительство моста в Китай, будет налажен удобный канал поставок комплектующих частей, отмечает Станислав Черданцев. Мост позволит доставлять машинокомплекты для сборки сначала в Еврейский автономный округ, а затем в Кузбасс.