Сергей Кузнецов официально вступил в должность главы города Новокузнецка

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-09T13:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

9 октября в Новокузнецке состоялась сессия городского Совета народных депутатов, на которой состоялась инаугурация главы города Новокузнецка Сергея Кузнецова. В инаугурации главы города Новокузнецка приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, главы городов и районов Кузбасса, депутаты Областного и городского советов, представители религиозных конфессий, почетные граждане города.

Сергей Кузнецов был избран мэром Новокузнецка на выборах, которые состоялись 9 сентября. Более 128 тысяч человек – а это 69,8% пришедших на выборы новокузнечан – отдали свои голоса именно за Сергея Кузнецова. А теперь, спустя месяц, состоялось и его торжественное вступление должность.

После того, как прозвучали гимны российской Федерации, Кемеровской области и города Новокузнецка, началась торжественная церемония вступления в должность Сергея Кузнецова. Произнеся слова клятвы и получив удостоверение главы города, Сергей Кузнецов обратился к всем присутствующим на инаугурации и новокузнечанам.

- Новокузнецк – город со славной историей и замечательными традициями, особым характером. Он является частью к поддерживая его экономическую мощь, - отметил Сергей Кузнецов. - Должность главы города – почетная миссия и огромная ответственность перед требовательными горожанами, которые доверили мне служить на этом посту. Спасибо всем, кто поверил и поддержал наши начинания. Я полностью отдаю себе отчет в сложной работе на пользу Новокузнецка и людей, живущих в нем.