Илья Середюк во время инаугурации преподнес подарок главе Новокузнецка Сергею Кузнецову

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-09T12:53:06+03:00

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Приятным и неожиданным сюрпризом для главы города Новокузнецка на инаугурации стал подарок от главы города Кемерово Ильи Середюка.

Мэр областного центра, памятуя о Ключе дружбы, который в свое время подарили жители южной столицы Кузбасса городу Кемерово, сделал ответный подарок. Илья Середюк отметил, что Кемерово и Новокузнецк давно дружат, поддерживают друг друга, а в этом году оба города отмечают свои юбилеи. В знак дружбы мэр Кемерова преподнес символический щит, на котором расположились символы Новокузнецка и Кемерова, «защитников» южных городов и северных рубежей нашей малой родины.

Фото: кадр видеотрансляции инаугурации

- На символическом щите защитник юга и защитник севера, триколор – река Томь, которая еще и физически нас связывает, и во главе двух городов-братьев стоит кемеровская области, символизируя защиту двух городов, - рассказал Илья Середюк, вручая главе Новокузнецка подарок от лица кемеровчан.