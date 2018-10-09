Житель Кузбасса разбил голову мужчине в парке отдыха

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-09T13:09:30+03:00

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Житель Кузбасса в парке отдыха толкнула знакомого, который оскорбил его супругу. Мужчина упал и получил серьезную черепно-мозговую травму.

Как рассказали в областном управлении МВД, из парка отдыха в поселке Елань врачи скорой помощи привезли в больницу мужчину, который находился без сознания. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга.

Как выяснили полицейские, травму пострадавший получил во время конфликта с другим отдыхающим парка. Стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что знакомый якобы оскорбил его супругу. На это мужчина толкнул обидчика. Кузбассовец упал и ударился головой об асфальт. «Скорую» вызвали очевидцы произошедшего.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит восемь лет тюрьмы.