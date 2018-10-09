В Кемерове загорелась квартира на девятом этаже
Пожар произошел на бульваре Строителей
Фото: "ВКонтакте"
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Во вторник в Кемерове загорелась квартира на девятом этаже в доме на бульваре строителей. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Как рассказали в областном управлении МЧС, после сообщения о пожаре на девятом этаже в доме на бульваре Строителей на место выехали семь пожарных машин. При помощи автомобильной лестницы спасатели поднялись к месту возгорания.
– На лоджии горели вещи. В квартире никого не было. Задымления в подъезде не было, эвакуация не потребовалась, – рассказали в МЧС.
В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.