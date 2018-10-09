2018-10-09T14:19:41+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась квартира на девятом этаже

Пожар произошел на бульваре Строителей
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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Во вторник в Кемерове загорелась квартира на девятом этаже в доме на бульваре строителей. Фотографии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Как рассказали в областном управлении МЧС, после сообщения о пожаре на девятом этаже в доме на бульваре Строителей на место выехали семь пожарных машин. При помощи автомобильной лестницы спасатели поднялись к месту возгорания.

– На лоджии горели вещи. В квартире никого не было. Задымления в подъезде не было, эвакуация не потребовалась, – рассказали в МЧС.

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

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