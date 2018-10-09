В Новокузнецке пропали два школьника

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-09T14:35:24+03:00

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В Новокузнецке пропали два 13-летний школьника. Артура Кузина и Максима Рагимова ищут полицейские.

Школьники пропали вместе из социального учреждения Новокузнецка. Сейчас их разыскивают в сотрудники полиции.

Артуру Кузину на вид 13-14 лет, его рост составляет 156 сантиметров, у него среднее телосложение, темные волосы и голубые глаза. Школьник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Максиму Рагимову на вид 13 лет, его рост составляет 143 сантиметра. У него среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые. Максим был одет в серую куртку с капюшоном, синие спортивные штаны и черные кеды.

Полицейские просят кузбассовцев, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемых позвонить по телефонам:

8-(3843)-52-31-85, 52-32-32, 52-32-20