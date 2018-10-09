Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил Сергея Кузнецова с инаугурацией

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-09T14:44:13+03:00

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9 октября в Новокузнецке состоялась инаугурация главы города Сергея Кузнецова. Со вступлением в должность вновь избранного мэра поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- От всей души поздравляю с убедительной победой и вступлением в должность, - начал свое поздравление Сергей Цивилев. - К Новокузнецку у меня особое отношения. Мы гордимся тем, что в Кузбассе есть такой город – город угольщиков и металлургов, город боевой и трудовой славы. Мы будем развивать параллельно Кемерово и Новокузнецк, и обе столицы – южная и северная – равнозначны. Кузбасс многогранен, но мы все – одна дружная семья.

Также Сергей Цивилев подчеркнул значимость Новокузнецка для Кузбасса и отметил, что здесь, так же, как и в Кемерове, у него имеется свой рабочий кабинет. А в названии «Кузбасс», которое в скором времени может стать юридически равнозначным термином наряду с «Кемеровской областью» есть и частичка Новокузнецка. Сергею же Кузнецову губернатор пожелал

- Мы – одна команда, и у нас единая цель, самая главная и самая великая для нас, – сделать Кузбасс одним из лучших регионов в стране, – отметил Сергей Цивилев.