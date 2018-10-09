2018-10-09T15:03:49+03:00
Общество

В Кемерове перенесут трамвайную остановку на Кузнецком проспекте

Работы проведут до 17 октября
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове перенесут трамвайную остановку на Кузнецком проспекте, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка.

Как рассказали в администрации Кемерова, специалисты Центра организации дорожного движения решили перенести трамвайную остановку «Кузбасскомплект» от дома №11 по Кузнецкому проспекту к дому №15. После этого специалисты смогут убрать пешеходный переход через проспект между домами №8 и №11, что позволит увеличить пропускную способность перекрестка. Работы будут завершены до 17 октября.

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