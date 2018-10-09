К 300-летию Кузбасса выпустят памятную монету

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-09T15:33:07+03:00

Планируется, что монету запустят в оборот в 2021 году

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В честь 300-летия Кузбасса в России планируют выпустить памятную монету. Об этом рассказали в администрации Кемеровской области.

«В качестве памятного символа планируется выпуск монеты «300 лет Кузбассу». Ожидается, что монета будет запущена в оборот в 2021 году», – сообщили в областной администрации.

Во вторник в Кемерове прошло заседание коллегии администрации Кемеровской области под председательством Сергея Цивилева. На нем был рассмотрен план развития региона в рамках подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса в 2021 году.

Сергей Цивилев отметил, что празднование юбилея области должно стать праздником для жителей всей страны.

– 11 октября будет дан старт подготовки к 300-летию Кузбасса — 1000 дней до праздничной даты, до 6 июля 2021 года. За это время нам предстоит проделать огромную работу, изменить жизнь региона и его жителей в лучшую сторону. И вместе, объединившись, мы достигнем цели, сделаем Кузбасс одним из лучших регионов страны, — подчеркнул Цивилев.

Для подготовки к этому событию создана областная комиссия под председательством губернатора.

Напомним, что в конце августа Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса.