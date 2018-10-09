К 300-летию Кузбасса выпустят памятную монету
В честь 300-летия Кузбасса в России планируют выпустить памятную монету. Об этом рассказали в администрации Кемеровской области.
«В качестве памятного символа планируется выпуск монеты «300 лет Кузбассу». Ожидается, что монета будет запущена в оборот в 2021 году», – сообщили в областной администрации.
Во вторник в Кемерове прошло заседание коллегии администрации Кемеровской области под председательством Сергея Цивилева. На нем был рассмотрен план развития региона в рамках подготовки к празднованию 300-летия образования Кузбасса в 2021 году.
Сергей Цивилев отметил, что празднование юбилея области должно стать праздником для жителей всей страны.
– 11 октября будет дан старт подготовки к 300-летию Кузбасса — 1000 дней до праздничной даты, до 6 июля 2021 года. За это время нам предстоит проделать огромную работу, изменить жизнь региона и его жителей в лучшую сторону. И вместе, объединившись, мы достигнем цели, сделаем Кузбасс одним из лучших регионов страны, — подчеркнул Цивилев.
Для подготовки к этому событию создана областная комиссия под председательством губернатора.
Напомним, что в конце августа Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Кузбасса.