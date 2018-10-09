В Кемерове подросток украл коляску, чтобы возить металлолом

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-09T16:50:49+03:00

Теперь подросток может лишиться свободы на срок до пяти лет

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Всего несколько минут потребовалось сотрудникам полиции, чтобы найти украденную у кемеровчанки детскую коляску.

23-летняя жительница Заводского района города Кемерово вернулась с прогулки с маленьким ребенком, как всегда, оставила детскую коляску в подъезде и отправилась домой. Утром она собралась на улицу с малышом, но коляски на привычном месте не оказалось. Поняв, что кто-то похитил детский «транспорт», женщина тут же обратилась в полицию.

Стражам порядка потребовалось совсем немного времени, чтобы найти похитителя коляски - им оказался 15-летний подросток. Как оказалось, в детском транспортном средстве он планировал перевозить металлолом, но вот воплотить планы в жизнь не успел. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативность. А вот 15-летнему парнишке теперь грозит наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.