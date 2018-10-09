2018-10-09T16:50:49+03:00
Происшествия

В Кемерове подросток украл коляску, чтобы возить металлолом

Теперь подросток может лишиться свободы на срок до пяти лет
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба гу МВД России по Кемеровской областиФото: пресс-служба гу МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Всего несколько минут потребовалось сотрудникам полиции, чтобы найти украденную у кемеровчанки детскую коляску.

23-летняя жительница Заводского района города Кемерово вернулась с прогулки с маленьким ребенком, как всегда, оставила детскую коляску в подъезде и отправилась домой. Утром она собралась на улицу с малышом, но коляски на привычном месте не оказалось. Поняв, что кто-то похитил детский «транспорт», женщина тут же обратилась в полицию.

Стражам порядка потребовалось совсем немного времени, чтобы найти похитителя коляски - им оказался 15-летний подросток. Как оказалось, в детском транспортном средстве он планировал перевозить металлолом, но вот воплотить планы в жизнь не успел. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативность. А вот 15-летнему парнишке теперь грозит наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове на «зебре» перевернулась иномарка
К 300-летию Кузбасса выпустят памятную монету
В Кемерове перенесут трамвайную остановку на Кузнецком проспекте
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил Сергея Кузнецова с инаугурацией
В Новокузнецке пропали два школьника
В Кемерове загорелась квартира на девятом этаже
В Кузбассе медведь напал на быка
Житель Кузбасса разбил голову мужчине в парке отдыха
Илья Середюк во время инаугурации преподнес подарок главе Новокузнецка Сергею Кузнецову
Сергей Кузнецов официально вступил в должность главы города Новокузнецка
Первые автобусы Yutong, собранные в Кузбассе, выпустят в ноябре
Житель Киселевска до смерти избил знакомого за оскорбление женщин
В Кузбассе школьницу избил 25-летний любовник
Уполномоченный по правам ребенка: В Кемерове сироты ждут жилье по 20 лет
В Кузбассе банда из восьми человек вымогала деньги у детей-сирот
В Кузбассе ищут пропавшего в лесу мужчину
Кемерово вошел в Топ-20 городов с самыми высокими зарплатами
В Новокузнецке работодатель пытался уволить предпенсионерку
Новокузнецкие хирурги провели операцию на аорте по инновационному методу