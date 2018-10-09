В Кемерове на «зебре» перевернулась иномарка
Во вторник вечером в Кемерове в результате аварии перевернулась иномарка. Пользователи соцсети пишут, что виновник аварии был пьян.
Как рассказывают очевидцы авария произошла около 20 часов на проспекте Шахтеров в районе дома №47. По предварительным данным, пострадал только водитель повернувшегося автомобиля KIA.
– Перевернулась машина, был огромный шум, через две минуты подъехала полиция, позже спасатели и ДПС, сейчас не понятно, где водитель, вроде он в машине, приехала «скорая», – рассказала кемеровчанка Анжелика Симонова.
По словам пользователей соцсети, водитель автомобиля KIA Sorento врезался в заднюю часть впередистоящей легковушки. После наезда на колесо попутного авто внедорожник перевернулся.
Фото: Максим Учватов