В Кемерове на «зебре» перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-09T17:37:12+03:00

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Во вторник вечером в Кемерове в результате аварии перевернулась иномарка. Пользователи соцсети пишут, что виновник аварии был пьян.

Как рассказывают очевидцы авария произошла около 20 часов на проспекте Шахтеров в районе дома №47. По предварительным данным, пострадал только водитель повернувшегося автомобиля KIA.

– Перевернулась машина, был огромный шум, через две минуты подъехала полиция, позже спасатели и ДПС, сейчас не понятно, где водитель, вроде он в машине, приехала «скорая», – рассказала кемеровчанка Анжелика Симонова.

По словам пользователей соцсети, водитель автомобиля KIA Sorento врезался в заднюю часть впередистоящей легковушки. После наезда на колесо попутного авто внедорожник перевернулся.