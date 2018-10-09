2018-10-09T17:37:12+03:00
Происшествия

В Кемерове на «зебре» перевернулась иномарка

Фотографии аварии появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Максим УчватовФото: Максим Учватов
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Во вторник вечером в Кемерове в результате аварии перевернулась иномарка. Пользователи соцсети пишут, что виновник аварии был пьян.

Как рассказывают очевидцы авария произошла около 20 часов на проспекте Шахтеров в районе дома №47. По предварительным данным, пострадал только водитель повернувшегося автомобиля KIA.

– Перевернулась машина, был огромный шум, через две минуты подъехала полиция, позже спасатели и ДПС, сейчас не понятно, где водитель, вроде он в машине, приехала «скорая», – рассказала кемеровчанка Анжелика Симонова.

По словам пользователей соцсети, водитель автомобиля KIA Sorento врезался в заднюю часть впередистоящей легковушки. После наезда на колесо попутного авто внедорожник перевернулся.

Фото: Максим Учватов

Фото: Максим Учватов

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