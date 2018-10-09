2018-10-09T18:15:23+03:00
Происшествия

В Кузбассе годовалый малыш утонул в сливной яме

Ребенок погиб на глазах матери
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: СКРФото: СКР
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В Белове годовалый малыш утонул в сливной яме на глазах матери. Ребенок провалился в яму во время игры во дворе.

Трагедия произошла днем 15 августа этого года. Годовалый мальчик играл рядом с домом под присмотром матери. В дворе находилась песочница рядом со словной ямой, которая была прикрыта автомобильным резиновым ковриков.

– Женщина увидела, что сын направился к песочнице, а затем, что он провалился в яму. Она позвала на помощь соседей, которые вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь, – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Приехавшие на место спасатели расширили отверстие ямы и, откачав ее содержимое, достали тело ребенка. Медики констатировали смерть мальчика.

В отношении 20-летней матери было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Девушка признала свою вину и сотрудничала со следствием. Уголовное дело направлено в суд с ходатайство следствия о прекращении дела и применении в отношении обвиняемой штрафа.

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