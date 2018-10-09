В Кузбассе перевернулся Nissan Skyline

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-09T19:03:17+03:00

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В городе Тайга перевернулся автомобиль Nissan Skyline. Водитель иномарки уходил от столкновения, сообщают пользователи соцсети.

– Все живы. Водитель чуток пострадал. Было возгорание машины, но потушили быстро. Основной удар пришелся на бетонные плиты (на фото их нет), – рассказала Наталия Шевчук – Водитель не в больнице. Виновник поехал дальше, без остановки.

На опубликованных в социальной сети фотографиях видно, что автомобиль получил сильные повреждения передний части и перевернулся на правую сторону.