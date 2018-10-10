В Кемерове появилась новая остановка
В Кемерове на Ленинградском проспекте установили новую остановку с защитой от ДТП. Вскоре рядом с павильоном появится светофор.
Как рассказали в мэрии, новый остановочный павильон появился в районе дома №43 по Ленинградскому проспекту. Остановку выполнена из литого поликарбоната, металла и бронестекла. Внутри остановки есть скамьи, урны и доска объявлений с расписанием автобусов.
– Для обеспечения безопасности вблизи нового павильона ожидания смонтированы ограждающие столбики. В течение суток еще один павильон ожидания установят и на четной стороне проспекта, – рассказали в городской администрации.
Вскоре на этом участке появится светофор, который позволит развести пешеходные и автомобильные потоки. Это должно снизить количество ДТП.