2018-10-10T03:10:49+03:00
Общество

В Кемерове появилась новая остановка

От ДТП ее защищают бетонные столбики
Кирилл ЧАЩИН
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фото: администрация Кемеровафото: администрация Кемерова
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В Кемерове на Ленинградском проспекте установили новую остановку с защитой от ДТП. Вскоре рядом с павильоном появится светофор.

Как рассказали в мэрии, новый остановочный павильон появился в районе дома №43 по Ленинградскому проспекту. Остановку выполнена из литого поликарбоната, металла и бронестекла. Внутри остановки есть скамьи, урны и доска объявлений с расписанием автобусов.

– Для обеспечения безопасности вблизи нового павильона ожидания смонтированы ограждающие столбики. В течение суток еще один павильон ожидания установят и на четной стороне проспекта, – рассказали в городской администрации.

Вскоре на этом участке появится светофор, который позволит развести пешеходные и автомобильные потоки. Это должно снизить количество ДТП.

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