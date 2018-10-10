В Кемерове бизнесмен лишился Audi A6 из-за долгов

СЕГОДНЯ 04:15 2018-10-10T04:15:51+03:00

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В Кемерове предприниматели из-за долгов лишился автомобиля Audi A6. Бизнесмен задолжал деловому партнеру более 1,3 миллиона рублей.

В апреле прошлого года судебные приставы Центрального района Кемерова возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя.

– У мужчины была доля в бизнесе, но, в связи с определенными обстоятельствами, он заключил мировое соглашение со своим партнером и обязался выплатить часть суммы за половину бизнеса, – рассказали в УФССП по Кемеровской области. – В течение долгого времени обещание он так и не сдержал, сумма долга составила 1 322 000 рублей.

В январе этого года приставы арестовали автомобиль Audi A6 должника. После того, как покупателя найти не удалось, приставы предложили иномарку партнеру бизнесмена в счет долга на сумму более миллиона рублей. Мужчина согласился. В октябре предприниматель погасил остаток долга – 160 тысяч рублей.