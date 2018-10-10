В Новокузнецке нашли двух пропавших школьников

СЕГОДНЯ 04:30 2018-10-10T04:30:43+03:00

Полицейские рассказали, где были подростки

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке полицейские нашли двух пропавших подростков. Подростки находились в торговом павильоне.

Напомним, во вторник в отдел полиции «Куйбышевский» поступило сообщение о пропаже двух 13-летний подростка. Стражи порядка организовали масштабные поиски, в которых участвовали волонтеры и представители общественности.

– В результате ночью инспекторы ГИБДД обнаружили мальчиков возле одного из торговых павильонов на территории Куйбышевского района Новокузнецка, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства исчезновения школьников. Их передали переданы законным представителям.