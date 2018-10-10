В Новокузнецке нашли двух пропавших школьников
Полицейские рассказали, где были подростки
Фото из архива "КП"
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В Новокузнецке полицейские нашли двух пропавших подростков. Подростки находились в торговом павильоне.
Напомним, во вторник в отдел полиции «Куйбышевский» поступило сообщение о пропаже двух 13-летний подростка. Стражи порядка организовали масштабные поиски, в которых участвовали волонтеры и представители общественности.
– В результате ночью инспекторы ГИБДД обнаружили мальчиков возле одного из торговых павильонов на территории Куйбышевского района Новокузнецка, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства исчезновения школьников. Их передали переданы законным представителям.