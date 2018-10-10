В Кемерове 26 спасателей тушили частный дом

СЕГОДНЯ 05:16 2018-10-10T05:21:53+03:00

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В Кемерове ночью загорелся частный дом и надворные постройки. Возгорание тушили 26 спасателей и семь пожарных машин.

Сообщение о пожаре в частном доме и надворных постройках на улице Кемеровская поступило в МЧС в 02.48. На место незамедлительно выехали семь единиц техники и 26 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения дощатая веранда горелка открытым пламенем, горелка надворная постройка. В результате пожара веранда полностью сгорела, обгорели стены внутри надворной постройки и стена внутри рубленного дома на площади один квадратный метр и частично обрешетка крыши, – рассказали в областном управлении МЧС.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.