Банк УРАЛСИБ провел в Кемерово круглый стол с партнерами-риэлтерами

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-10T05:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк УРАЛСИБ в Кемерово организовал деловую встречу с партнерами. На мероприятии присутствовали представители ключевых агентств недвижимости города. Сотрудники Банка рассказали партнерам о преимуществах ипотечного кредитования в УРАЛСИБЕ, о планах на будущее и поблагодарили партнеров-риэлтеров за успешную совместную работу.

Ипотека является одним из самых популярных продуктов Банка, что регулярно подтверждается исследованиями и рейтингами ведущих СМИ. Например, УРАЛСИБ занял 7 место в рейтинге банков по количеству и объему выданных в первом полугодии 2018 года ипотечных кредитов, по версии портала Банки.ру. Всего Банком за этот период было выдано 7,45 тысяч кредитов на сумму 16,4 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Реклама