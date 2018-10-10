В кузбасской исправительной колонии прошел танцевальный флешмоб

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-10T05:51:37+03:00

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Необычный видеоролик сняли в кузбасской колонии: здесь 15 женщин исполнили зажигательный танец.

В ИК-50, что в городе Юрге, осужденные женщины приняли участие в танцевальном флешмобе, некоторое время назад 15 осужденных вступили в хореографический коллектив и в свободное от работы время (все они заняты на швейном производстве) стали разучивать танец. В основу композиции легли элементы современных хореографических жанров, а в постановке женщинам помогала начальник отдела воспитательной работы с осужденными Наталья Кузнецова.

Примечательно, что это – первый танцевальный опыт для участниц созданного хореографического коллектива: ни одна из них ранее не занималась танцами профессионально. Зато теперь еще десять осужденных женщин хотят присоединиться к танцовщицам. Как сообщили в пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, в ближайших планах коллектива – масштабная постановка к Новому году.