2018-10-10T05:51:37+03:00
Общество

В кузбасской исправительной колонии прошел танцевальный флешмоб

Пятнадцать женщины приняли участие в флешмобе [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской областиФото: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области
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Необычный видеоролик сняли в кузбасской колонии: здесь 15 женщин исполнили зажигательный танец.

В ИК-50, что в городе Юрге, осужденные женщины приняли участие в танцевальном флешмобе, некоторое время назад 15 осужденных вступили в хореографический коллектив и в свободное от работы время (все они заняты на швейном производстве) стали разучивать танец. В основу композиции легли элементы современных хореографических жанров, а в постановке женщинам помогала начальник отдела воспитательной работы с осужденными Наталья Кузнецова.

Примечательно, что это – первый танцевальный опыт для участниц созданного хореографического коллектива: ни одна из них ранее не занималась танцами профессионально. Зато теперь еще десять осужденных женщин хотят присоединиться к танцовщицам. Как сообщили в пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области, в ближайших планах коллектива – масштабная постановка к Новому году.

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