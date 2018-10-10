Новокузнечане выбрали дороги для ремонта в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:43 2018-10-10T06:43:17+03:00

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В Новокузнецке подвели итоги голосования, проходившего на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

Горожане, отдавая свои голоса, выбирали те или иные дороги, которые будут отремонтированы в Новокузнецке в 2019 году. Большинство горожан уверены, что в срочном ремонте нуждаются Кузнецкстроевский и Технический проспект, улицы Автотранспортная, Рокоссовского, Соломиной, Дузенко. А на Бызовском шоссе и на проспекте Металлургов пройдет реконструкция.

К слову, в 2018 году более 50% опрошенных новокузнечан отметили улучшение городских дорог, а тех, кто не увидел никаких улучшений, оказалось менее двух процентов. Следить за ходом ремонтных работ, оставлять комментарии и задавать вопросы можно в официальной группе «Безопасные и качественные дороги».