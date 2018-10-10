2018-10-10T07:30:28+03:00
Происшествия

В Кемерове ДТП с перевернувшейся Kia устроил пьяный пенсионер

Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями Kia
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Накануне вечером в Кемерове на проспекте Шахтеров случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два автомобиля Kia, один из которых опрокинулся на бок.

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок, случившегося накануне вечером в Рудничном районе на проспекте Шахтеров. Здесь на пешеходном переходе опрокинулась на бок иномарка. По предварительным данным, ДТП спровоцировал нетрезвый пенсионер.

- По предварительным данным, нетрезвый 71-летний мужчина управлял автомобилем Kia Sorento, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Кемеровской области. - На светофоре на проспекте Шахтеров он врезался в автомобиль Kio Rio, который остановился перед пешеходным переходом. После этого Kia Sorento опрокинулась на бок.

К счастью, никто из людей не пострадал, а ущерб был причинен лишь автомобилям.

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