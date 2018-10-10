В Кемерове ДТП с перевернувшейся Kia устроил пьяный пенсионер

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-10T07:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером в Кемерове на проспекте Шахтеров случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись два автомобиля Kia, один из которых опрокинулся на бок.

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок, случившегося накануне вечером в Рудничном районе на проспекте Шахтеров. Здесь на пешеходном переходе опрокинулась на бок иномарка. По предварительным данным, ДТП спровоцировал нетрезвый пенсионер.

- По предварительным данным, нетрезвый 71-летний мужчина управлял автомобилем Kia Sorento, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Кемеровской области. - На светофоре на проспекте Шахтеров он врезался в автомобиль Kio Rio, который остановился перед пешеходным переходом. После этого Kia Sorento опрокинулась на бок.

К счастью, никто из людей не пострадал, а ущерб был причинен лишь автомобилям.