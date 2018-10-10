Из-за украденной батареи в Кемерове затопило многоэтажный дом

СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-10T08:15:04+03:00

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В Кемерове накануне ночью в подъезде одного из домов злоумышленники похитили батарею. Их не остановило даже то, что система отопления была под давлением и из-за этого многоэтажку затопило.

В ночь на 9 октября жители дома на проспекте Шахтеров, 92 обнаружили, что по ступеням лестничного пролета течет вода. Как оказалось, неизвестные срезали и украли батарею на 10-ом этаже. Сигнал поступил диспетчеру в 00:08, и буквально через несколько минут после этого слесарь отключил отопление, установил заглушку на месте срезанной батареи . Тем не менее, вода успела подтопить лестничный пролет и попала в шахту лифта. К счастью, квартиры от потопа не пострадали.

- Это уже второй случай кражи батареи, - сообщили в управляющей компании «ЕвроДом» - В июле срезали две батареи на 16-ом этаже, но тогда система была не под давлением. После того случая в подъезде установили камеры наблюдения.

По записям камер, сделанным в ночь на 9 октября, сотрудники полиции будут искать похитителей батарей. А в четверг, 11 октября, специалисты управляющей компании будут устанавливать новые радиаторы на место украденных – и на 10-ом этаже, и на 16-ом.

Запущен и работает в обычном режиме и лифт: стены шахты специалисты уже просушили при помощи тепловых пушек.